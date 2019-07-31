В Чувашии 270 млн рублей направят на погашение ипотеки многодетных семей

"По данным банков и ипотечной корпорации, около 20% семей, в которых с 1 января этого года родился третий или последующий ребенок, имеют ипотечный кредит. В целом в республике проживает около 600 таких семей. Необходимый объем средств федерального бюджета на поддержку многодетных семей на погашение ипотечных кредитов в размере 450 тысяч рублей составит 270 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.