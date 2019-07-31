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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии 270 млн рублей направят на погашение ипотеки многодетных семей

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЖители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
Жители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЧЕБОКСАРЫ, 31 июл – РИА Новости. В рамках реализации нацпроекта "Демография" власти Чувашии планируют направить 270 миллионов рублей на погашение ипотечных кредитов многодетных семей Чувашии. Для каждой семьи сумма поддержки составит 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"По данным банков и ипотечной корпорации, около 20% семей, в которых с 1 января этого года родился третий или последующий ребенок, имеют ипотечный кредит. В целом в республике проживает около 600 таких семей. Необходимый объем средств федерального бюджета на поддержку многодетных семей на погашение ипотечных кредитов в размере 450 тысяч рублей составит 270 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что всего в республике проживает более 12 тысяч многодетных семей, за последние семь лет их число увеличилось на 52%.
С 2012 года семьям Чувашии в целях стимулирования рождения третьего и последующих детей предоставляются средства республиканского материнского (семейного) капитала в размере 100 тысяч рублей, которыми уже распорядились более семи тысяч семей. С учетом федерального материнского капитала господдержка на улучшение жилищных условий каждой многодетной семьи в Чувашии составит более миллиона рублей.
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