Стало известно, когда может начаться вторая очередь поставок С-400 в Турцию

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Анкара ожидает, что вторая очередь поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может начаться в 2020 году, пишет турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена начать использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в апреле 2020 года, она не откажется от проектов по обеспечению своей нацбезопасности из-за угроз США.
"Вторая часть поставок С-400 может начаться в следующем году. Американцы не сделали никаких технических заявлений, которые бы поддержали аргумент, что С-400 и F-35 не смогут работать вместе", - цитирует Демира газета.
Он добавил: "Управление С-400 будет полностью в руках Турции. При помощи этих систем не может быть сделано ничего, чего не хочет Турция".
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"Аргумент, что С-400 не обладает способностью к перехвату баллистических ракет, неверен. У С-400 есть способность к перехвату баллистических ракет", - отметил Демир.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
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