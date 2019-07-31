Стало известно, когда может начаться вторая очередь поставок С-400 в Турцию

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Анкара ожидает, что вторая очередь поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может начаться в 2020 году, пишет турецкая газета Анкара ожидает, что вторая очередь поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может начаться в 2020 году, пишет турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена начать использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в апреле 2020 года, она не откажется от проектов по обеспечению своей нацбезопасности из-за угроз США.

"Вторая часть поставок С-400 может начаться в следующем году. Американцы не сделали никаких технических заявлений, которые бы поддержали аргумент, что С-400 и F-35 не смогут работать вместе", - цитирует Демира газета.

Он добавил: "Управление С-400 будет полностью в руках Турции. При помощи этих систем не может быть сделано ничего, чего не хочет Турция".

"Аргумент, что С-400 не обладает способностью к перехвату баллистических ракет, неверен. У С-400 есть способность к перехвату баллистических ракет", - отметил Демир.