Бежавшего в США сообщника экс-министра финансов Подмосковья осудили заочно

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко, участвовавший в хищении почти 12 миллиардов рублей, заочно получил в России 11 лет колонии, сообщается на сайте СК РФ.

"Признан виновным в совершении преступлений... по статьям "Мошенничество" и "Отмывание денежных средств"... Приговором суда Котляренко назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы", - говорится в релизе.

По данным следствия, с 2005 по 2008 годы Котляренко был в составе организованной преступной группы, которую возглавил бывший заместитель председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов, недавно экстрадированный в Россию из Франции.

Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество "Московской областной инвестиционной трастовой компании". Общая сумма похищенного - почти 12 миллиардов рублей.