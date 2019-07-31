В Калининградской области нашли скелет погибшего около 20 лет назад мужчины

КАЛИНИНГРАД, 31 июл - РИА Новости. Следователи СК устанавливают личность человека, погибшего 10-20 лет назад, останки которого были обнаружены на побережье Балтийского моря в Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

"Устанавливается личность человека, скелетированные останки которого обнаружены 26 июня текущего года на побережье Балтийского моря в районе поселка Куликово Зеленоградского района. По предварительным данным, останки могут принадлежать мужчине, возрастом 48-60 лет, ростом 165-170 сантиметров. Предполагаемая давность наступления смерти составляет 10-20 лет", - сказала представитель ведомства.