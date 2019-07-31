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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани зафиксировали рекордное снижение младенческой смертности

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Сергей ГунеевМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Краснодарский край зафиксировал рекордное снижение младенческой смертности, практически достигнув показателя нацпроекта, сообщает администрация региона.
"Краснодарский край достиг рекордного показателя по снижению младенческой смертности. За пять лет на Кубани младенческая смертность снизилась на 36%. Если в 2014 году этот показатель был 5,6 на тысячу родившихся, то сегодня - 3,6", - говорится в сообщении со ссылкой на данные краевого минздрава.
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Отмечается, что снижение младенческой смертности является одним из девяти направлений реализации нацпроекта "Здравоохранение".
"Согласно региональному проекту, к 2024 году снижение младенческой смертности в крае должно достичь показателя 3,5 на 1000 родившихся", - отмечается в релизе.
По данным госоргана, в сочинском перинатальном центре, открытом в конце минувшего года, родилось уже более 1,5 тысячи детей, а в краснодарском, работающем на базе детской краевой больницы, с 2011 года появилось на свет более 50 тысяч младенцев. Ежегодно в детской краевой клинической больнице новорожденным проводят более 500 операций, а в перинатальном центре на базе краевой клинической больницы №2 принимают восемь тысяч родов.
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