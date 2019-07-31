На Кубани зафиксировали рекордное снижение младенческой смертности

КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Краснодарский край зафиксировал рекордное снижение младенческой смертности, практически достигнув показателя нацпроекта, сообщает администрация региона.

"Краснодарский край достиг рекордного показателя по снижению младенческой смертности. За пять лет на Кубани младенческая смертность снизилась на 36%. Если в 2014 году этот показатель был 5,6 на тысячу родившихся, то сегодня - 3,6", - говорится в сообщении со ссылкой на данные краевого минздрава.

Отмечается, что снижение младенческой смертности является одним из девяти направлений реализации нацпроекта "Здравоохранение".

"Согласно региональному проекту, к 2024 году снижение младенческой смертности в крае должно достичь показателя 3,5 на 1000 родившихся", - отмечается в релизе.