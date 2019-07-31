Губернатор Кубани рассказал о господдержке животноводства в регионе

КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Господдержка животноводства в Краснодарском крае с начала текущего года составила около 500 миллионов рублей, в общей сложности в 2019 году на поддержку отрасли планируется выделить более 1,1 миллиарда рублей субсидий, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Отрасль животноводства - самая непростая в АПК и является приоритетной для региона. Поэтому поддержка отрасли необходима на самом серьезном уровне. Уже с начала года мы выплатили около 500 миллионов рублей субсидий", - сказал губернатор. По его словам, край возмещает затраты на реализованное молоко, содержание крупного рогатого скота, страхование в области животноводства.

"Вся господдержка отрасли в этом году превышает 1,1 миллиарда рублей федерального и краевого бюджетов. Выплаты могут получить абсолютно все предприятия - как крупные, так и малый агробизнес", - уточнил Кондратьев.

Он добавил, что регион намерен продолжать субсидировать личные подсобные хозяйства и семейные фермы. "Ведь они вносят весомый вклад в экономику региона, дают рабочие места и создают жизнь на селе", - пояснил глава региона.

Кондратьев также напомнил, что Краснодарский край первым в стране принял закон о животноводстве. Кроме того, разработана стратегия развития отрасли на ближайшие годы. "Все это поможет нам сохранить существующие меры господдержки на должном уровне и принять новые", - уверен губернатор.

Глава края отметил, что региону необходимо обеспечить себя продукцией животноводства в таком объеме, которого будет достаточно не только для сохранения продовольственной независимости, но и в перспективе для обеспечения экспорта.