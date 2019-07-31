Лавров отметил усиление практической кооперации России и АСЕАН

БАНГКОК, 31 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил усиление практической кооперации между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии после вывода отношений на уровень стратегического партнерства.
Как пояснил Лавров, нынешняя встреча с главами МИД стран АСЕАН в Бангкоке стала первой после саммита Россия-АСЕАН, на котором уровень отношений был повышен. "Достигнутые там договоренности заложили основу для дальнейшего наращивания взаимодействия, поставили перед нами новые задачи. С удовлетворением констатирую, что стороны без раскачки приступили к их выполнению", - заявил Лавров на встрече с главами МИД стран АСЕАН.
20 июня, 10:00Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
"Уплотняется практическая кооперация - открываются новые перспективные направления, успешно реализуются совместные взаимовыгодные проекты", - отметил он.
На переговорах Лавров, по его словам, надеется наметить дополнительные меры по развитию сотрудничества в политической, экономической и социально-культурной областях.
Министр добавил, что рассчитывает на откровенный и конструктивный разговор в духе российско-асеановского стратегического партнерства.