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РИА Новости

Лавров отметил усиление практической кооперации России и АСЕАН

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел Россия-АСЕАН в Бангкоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел Россия-АСЕАН в Бангкоке
© РИА Новости / POOL
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БАНГКОК, 31 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил усиление практической кооперации между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии после вывода отношений на уровень стратегического партнерства.
Как пояснил Лавров, нынешняя встреча с главами МИД стран АСЕАН в Бангкоке стала первой после саммита Россия-АСЕАН, на котором уровень отношений был повышен. "Достигнутые там договоренности заложили основу для дальнейшего наращивания взаимодействия, поставили перед нами новые задачи. С удовлетворением констатирую, что стороны без раскачки приступили к их выполнению", - заявил Лавров на встрече с главами МИД стран АСЕАН.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
20 июня, 10:00
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
"Уплотняется практическая кооперация - открываются новые перспективные направления, успешно реализуются совместные взаимовыгодные проекты", - отметил он.
На переговорах Лавров, по его словам, надеется наметить дополнительные меры по развитию сотрудничества в политической, экономической и социально-культурной областях.
Министр добавил, что рассчитывает на откровенный и конструктивный разговор в духе российско-асеановского стратегического партнерства.
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