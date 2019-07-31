Лавров отметил усиление практической кооперации России и АСЕАН

Как пояснил Лавров, нынешняя встреча с главами МИД стран АСЕАН в Бангкоке стала первой после саммита Россия-АСЕАН, на котором уровень отношений был повышен. "Достигнутые там договоренности заложили основу для дальнейшего наращивания взаимодействия, поставили перед нами новые задачи. С удовлетворением констатирую, что стороны без раскачки приступили к их выполнению", - заявил Лавров на встрече с главами МИД стран АСЕАН.