Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял его приглашение посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате", сообщила в среду пресс-служба главы республики.

По ее данным, телефонный разговор глав двух государств состоялся в среду.

"В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что отдельно обсуждались вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности, развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Кроме того, Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов двух стран, который состоится в октябре этого года в Житомире. "Лукашенко приглашение принял, отметив, что, как инициатор и соавтор данного мероприятия, видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран", - говорится в сообщении.