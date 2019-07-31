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РИА Новости

Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял его приглашение посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате", сообщила в среду пресс-служба главы республики.
По ее данным, телефонный разговор глав двух государств состоялся в среду.
"В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял", - говорится в сообщении пресс-службы.
В нем отмечается, что отдельно обсуждались вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности, развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.
Кроме того, Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов двух стран, который состоится в октябре этого года в Житомире. "Лукашенко приглашение принял, отметив, что, как инициатор и соавтор данного мероприятия, видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что Зеленский также поздравил Лукашенко "с блестящим проведением II Европейских игр", подчеркнув, что на Украине следили и за ходом соревнований, и за выступлением своих спортсменов. Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной.
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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
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