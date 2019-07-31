Стала известна причина эвакуации из аэропорта Тюмени

Открытие после реконструкции аэропорта "Рощино" в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Загоревшийся в вытяжке кафе жир стал причиной эвакуации из аэропорта "Рощино" в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС в 12.20 по местному времени (10.20 мск). Были эвакуированы 700 пассажиров и 50 сотрудников аэропорта. Режим работы аэропорта восстановлен.

"Официальная причина задымления – это загорание жира в вытяжке кафе на втором этаже", - сказал представитель пресс-службы.