Стала известна причина эвакуации из аэропорта Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Загоревшийся в вытяжке кафе жир стал причиной эвакуации из аэропорта "Рощино" в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС в 12.20 по местному времени (10.20 мск). Были эвакуированы 700 пассажиров и 50 сотрудников аэропорта. Режим работы аэропорта восстановлен.
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"Официальная причина задымления – это загорание жира в вытяжке кафе на втором этаже", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что жир прогорел, задымление исчезло, пожарным подразделениям дан отбой.