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РИА Новости

Круглый стол к 74-й годовщине атомных ударов США по Японии

Вчера, 12:26
8
5 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Американские атомные бомбардировки японских городов в августе 1945-го: истинные цели".
Участники:
- профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ.
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы Дмитрий СУРЖИК.

К разговору также приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.

6 августа 1945 года Соединенные Штаты Америки сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму. Тремя днями позже, 9 августа, в день, когда СССР вступил в войну с Японией, очередной атомной бомбардировке подвергся другой японский город – Нагасаки. Зачем США понадобилось уничтожить несколько сотен тысяч граждан? Капитулировала бы Япония без этой акции устрашения? Каким был расклад сил на дальневосточном театре военных действий перед вступлением Советского Союза в войну с Японией? Как готовилась и проходила Маньчжурская стратегическая наступательная операция? Как сегодня историки оценивают ее результаты? Какова современная интерпретация событий того периода в России, на Западе и в Японии?

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