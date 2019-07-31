Круглый стол к 74-й годовщине атомных ударов США по Японии

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5 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Американские атомные бомбардировки японских городов в августе 1945-го: истинные цели".