Круглый стол к 74-й годовщине атомных ударов США по Японии

Участники:
- профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ.
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы Дмитрий СУРЖИК.
К разговору также приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.
6 августа 1945 года Соединенные Штаты Америки сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму. Тремя днями позже, 9 августа, в день, когда СССР вступил в войну с Японией, очередной атомной бомбардировке подвергся другой японский город – Нагасаки. Зачем США понадобилось уничтожить несколько сотен тысяч граждан? Капитулировала бы Япония без этой акции устрашения? Каким был расклад сил на дальневосточном театре военных действий перед вступлением Советского Союза в войну с Японией? Как готовилась и проходила Маньчжурская стратегическая наступательная операция? Как сегодня историки оценивают ее результаты? Какова современная интерпретация событий того периода в России, на Западе и в Японии?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ.
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы Дмитрий СУРЖИК.
К разговору также приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.
6 августа 1945 года Соединенные Штаты Америки сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму. Тремя днями позже, 9 августа, в день, когда СССР вступил в войну с Японией, очередной атомной бомбардировке подвергся другой японский город – Нагасаки. Зачем США понадобилось уничтожить несколько сотен тысяч граждан? Капитулировала бы Япония без этой акции устрашения? Каким был расклад сил на дальневосточном театре военных действий перед вступлением Советского Союза в войну с Японией? Как готовилась и проходила Маньчжурская стратегическая наступательная операция? Как сегодня историки оценивают ее результаты? Какова современная интерпретация событий того периода в России, на Западе и в Японии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/