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РИА Новости

Круглый стол о ситуации в Сирии по итогам переговоров в Нур-Султане

Вчера, 12:24
27
5 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Переговоры по Сирии в Нур-Султане: итоги и перспективы урегулирования кризиса".
Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- политолог, доцент кафедры регионоведения Московского государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза Икбаль ДЮРРЕ;
- директор Центра общественно-политических исследований Владимир ЕВСЕЕВ.

В переговорах в Нур-Султане примут участие делегации стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей в столицу Казахстана приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе. Основной акцент в ходе встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.
Каковы результаты переговоров в Нур-Султане? Возможно ли найти пути решения проблемы Идлиба и в принципе ликвидировать террористический очаг в этой провинции, не причинив вреда гражданскому населению? Как намерение Турции создать зону безопасности на севере Сирии и действия США к востоку от Евфрата сочетаются с усилиями по урегулированию сирийского кризиса? Можно ли надеяться на скорое формирование и начало работы конституционного комитета, и почему этому придается такое большое значение?

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