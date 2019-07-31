Круглый стол о ситуации в Сирии по итогам переговоров в Нур-Султане

Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- политолог, доцент кафедры регионоведения Московского государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза Икбаль ДЮРРЕ;
- директор Центра общественно-политических исследований Владимир ЕВСЕЕВ.
В переговорах в Нур-Султане примут участие делегации стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей в столицу Казахстана приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе. Основной акцент в ходе встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.
Каковы результаты переговоров в Нур-Султане? Возможно ли найти пути решения проблемы Идлиба и в принципе ликвидировать террористический очаг в этой провинции, не причинив вреда гражданскому населению? Как намерение Турции создать зону безопасности на севере Сирии и действия США к востоку от Евфрата сочетаются с усилиями по урегулированию сирийского кризиса? Можно ли надеяться на скорое формирование и начало работы конституционного комитета, и почему этому придается такое большое значение?
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- помощник заместителя председателя Совета Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- политолог, доцент кафедры регионоведения Московского государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза Икбаль ДЮРРЕ;
- директор Центра общественно-политических исследований Владимир ЕВСЕЕВ.
В переговорах в Нур-Султане примут участие делегации стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей в столицу Казахстана приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе. Основной акцент в ходе встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.
Каковы результаты переговоров в Нур-Султане? Возможно ли найти пути решения проблемы Идлиба и в принципе ликвидировать террористический очаг в этой провинции, не причинив вреда гражданскому населению? Как намерение Турции создать зону безопасности на севере Сирии и действия США к востоку от Евфрата сочетаются с усилиями по урегулированию сирийского кризиса? Можно ли надеяться на скорое формирование и начало работы конституционного комитета, и почему этому придается такое большое значение?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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