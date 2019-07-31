Круглый стол о ситуации в Сирии по итогам переговоров в Нур-Султане

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5 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Переговоры по Сирии в Нур-Султане: итоги и перспективы урегулирования кризиса".