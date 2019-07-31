ЦИК утвердил форму электронного бюллетеня на довыборах в Госдуму

"Утвердить форму электронного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве 8 сентября 2019 года", - говорится в постановлении ЦИК.

Избиркомы субъектов РФ, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий на довыборах в ГД, должны не позднее 18 августа утвердить тексты электронных бюллетеней и обеспечить их ввод в ГАС "Выборы" не позднее 23 августа.

Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будут использованы в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц, в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.