ЦИК утвердил форму электронного бюллетеня на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком утвердил форму электронного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы на цифровых избирательных участках.
"Утвердить форму электронного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве 8 сентября 2019 года", - говорится в постановлении ЦИК.
Избиркомы субъектов РФ, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий на довыборах в ГД, должны не позднее 18 августа утвердить тексты электронных бюллетеней и обеспечить их ввод в ГАС "Выборы" не позднее 23 августа.
Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будут использованы в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц, в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.