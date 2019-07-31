Состояние госпитализированных в Астрахани иранских моряков улучшается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние моряков, доставленных в астраханскую больницу с подозрением на вирусную инфекцию, стабильное, у некоторых наблюдается положительная динамика, сообщил РИА Новости представитель больницы, в которой находятся моряки.
"Они стабильные. По некоторым есть улучшение, симптоматика снизилась. Они все находятся на лечении, получают необходимые препараты", - сказал собеседник агентства.
В понедельник вечером экипаж судна "Тина" под флагом Ирана, стоящего в центральном грузовом порту в Астрахани, обратился в больницу из-за плохого самочувствия. По данным минздрава области, госпитализированы были 10 человек, восемь из них доставлены в отделение кишечной инфекции.
Позже Роспотребнадзор сообщил, что у моряков острая кишечная инфекция. Однако, по словам представителя больницы, окончательный диагноз на сегодняшний день пока не поставлен.
"Анализы, которые были получены, не могу сказать, на какие вирусы они сдавали, ничего не подтвердили. Следующие пока не готовы, мы ждем результаты от лаборатории", - сказал он.