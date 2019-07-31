Состояние госпитализированных в Астрахани иранских моряков улучшается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние моряков, доставленных в астраханскую больницу с подозрением на вирусную инфекцию, стабильное, у некоторых наблюдается положительная динамика, сообщил РИА Новости представитель больницы, в которой находятся моряки.

"Они стабильные. По некоторым есть улучшение, симптоматика снизилась. Они все находятся на лечении, получают необходимые препараты", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером экипаж судна "Тина" под флагом Ирана, стоящего в центральном грузовом порту в Астрахани, обратился в больницу из-за плохого самочувствия. По данным минздрава области, госпитализированы были 10 человек, восемь из них доставлены в отделение кишечной инфекции.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что у моряков острая кишечная инфекция. Однако, по словам представителя больницы, окончательный диагноз на сегодняшний день пока не поставлен.