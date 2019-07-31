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РИА Новости

В Чувашии детский палаточный лагерь работал без разрешения

Вчера, 11:56
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Многочисленные нарушения, в том числе отсутствие разрешения на работу, выявила прокуратура Чувашии при проверке детского палаточного лагеря в Ядринском районе республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
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Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
"После трагедии в Хабаровском крае прокуратура Ядринского района совместно с сотрудниками полиции провела проверку детского палаточного лагеря, организованного детско-юношеским спортивным клубом "Такуан" на поляне около реки Суры за деревней Сареево. Там находились 35 воспитанников клуба в возрасте от 10 до 14 лет и двое тренеров. Для них были установлены две палатки: одна использовалась как столовая, вторая - как спальная комната", - сказали в прокуратуре.
Там отметили, что в ходе проверки лагеря были выявлены многочисленные нарушения.
"В нарушение требований закона правоустанавливающие документы на спортивный клуб и разрешительные документы по организации выездного детского лагеря в ходе проверки не предоставлены, уведомления в министерство образования Чувашии, Ядринскую районную администрацию, в региональное управление Роспотребнадзора не направлялись, согласование выезда не осуществлялось. В реестре организаций отдыха и оздоровления детей Чувашской Республики лагерь не состоит", - сообщили в прокуратуре.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
24 июля, 16:43
Педагоги и знакомые рассказали о погибших в хабаровском лагере девочках
Также у работников лагеря не было документов, подтверждающих прохождение ими профессиональной гигиенической подготовки и медицинского обследования, не предоставили они и документы об образовании, о квалификации и отсутствии судимости.
"Также в лагере не было медицинского работника. Питание детей не соответствовало предъявляемым требованиям, а на имеющиеся продукты не было документов, подтверждающих их качество и безопасность", - подчеркнули в прокуратуре.
Прокуратурой района в отношении руководителя лагеря возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения").
"Руководители закрыли лагерь сразу после проверки, детей развезли по домам", - сообщил собеседник агентства.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке
24 июля, 09:18
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