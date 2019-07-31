СМИ: Израиль одобрил стройки для палестинцев на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июл - РИА Новости. Израильские власти санкционировали возведение на полностью контролируемой ими части Западного берега реки Иордан 700 домов для палестинцев и шести тысяч для еврейских поселенцев, сообщил новостной интернет-ресурс Израильские власти санкционировали возведение на полностью контролируемой ими части Западного берега реки Иордан 700 домов для палестинцев и шести тысяч для еврейских поселенцев, сообщил новостной интернет-ресурс "Уай-нет"

Решение, которое отличает от аналогичных необычно большие льготы для палестинского населения, принято в преддверии ожидаемого визита в Иерусалим советника и зятя президента США Джареда Кушнера, занимающегося продвижением "сделки века" - американского проекта ближневосточного урегулирования.

"Решение представляет собой изменение в политике израильского правительства, которое последние четыре года не утверждало никаких строек для палестинцев в этом районе", - сказано в публикации.

Решение военно-политического кабинета, объединяющего ключевых министров, предполагает строительство в так называемой зоне С, составляющей около 60% Западного берега и находящейся под полным военным и гражданским управлением Израиля.

"Решение является частью более широкого плана, которое предполагает также возведение порядка шести тысяч единиц жилья для израильтян в зоне С", - пишет "Уай-нет".