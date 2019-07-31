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РИА Новости

СМИ: Израиль одобрил стройки для палестинцев на Западном берегу Иордана

Вчера, 11:53
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© AFP 2019 / Hazem BaderЕврейское поселение на Западном берегу реки Иордан
Еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2019 / Hazem Bader
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июл - РИА Новости. Израильские власти санкционировали возведение на полностью контролируемой ими части Западного берега реки Иордан 700 домов для палестинцев и шести тысяч для еврейских поселенцев, сообщил новостной интернет-ресурс "Уай-нет".
Решение, которое отличает от аналогичных необычно большие льготы для палестинского населения, принято в преддверии ожидаемого визита в Иерусалим советника и зятя президента США Джареда Кушнера, занимающегося продвижением "сделки века" - американского проекта ближневосточного урегулирования.
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"Решение представляет собой изменение в политике израильского правительства, которое последние четыре года не утверждало никаких строек для палестинцев в этом районе", - сказано в публикации.
Решение военно-политического кабинета, объединяющего ключевых министров, предполагает строительство в так называемой зоне С, составляющей около 60% Западного берега и находящейся под полным военным и гражданским управлением Израиля.
"Решение является частью более широкого плана, которое предполагает также возведение порядка шести тысяч единиц жилья для израильтян в зоне С", - пишет "Уай-нет".
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
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