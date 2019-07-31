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РИА Новости

Перспектив продления договора СНВ-3 на данный момент нет, считает эксперт

Вчера, 11:45
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Перспектив продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в данный момент нет, развитие событий в сфере вооружений показывало, что все идет к отказу от него, считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. До этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.
"К этому все и шло в последние месяцы, учитывая, что США отказываются от договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), учитывая, что в США поднимается кампания о выходе из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Естественный, логичный шаг - это отказ от СНВ-3", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По его словам, ничего нового в намерении США нет - республиканцы, которых представляет Трамп, своих намерений не скрывали.
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Эксперт о ДРСМД и СНВ-3: позиция США разрушает структуру безопасностиСША выходят из стратегических соглашений, но хотят новой сделки с Россией по контролю над вооружениями. С какой стороны может подстерегать опасность, рассказал в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
В данный момент эксперт не видит перспектив для продления договора, даже если демократы придут к власти. "Надеяться на то, что с фамилией что-то изменится, не получится", - отметил Фененко.
"США - страна с приоритетами внутреннего законодательства над международным. Для них международное законодательство значит намного меньше, чем внутреннее", - добавил он, указав, что США таким образом хотят "развязать себе руки", но в то же время отметив, что встает вопрос, нужно ли России находится в тех невыгодных для нее договорах.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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