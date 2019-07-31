В Адыгее завели дело против двух полицейских, требовавших деньги с лесоруба

КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Адыгее против двух полицейских, которые пытались получить с лесоруба, законно ведущего свою деятельность, деньги, обещая ему "увод от ответственности", сообщает СУСК РФ по республике.

По версии следствия, подозреваемые, являясь участниками группы по реализации оперативно-профилактического мероприятия, будучи достоверно осведомленными о том, что предприниматель на законных основаниях осуществляет поруб и перевозку лесоматериалов, решили обманным путём завладеть денежными средствами последнего в размере 80 тысяч рублей под видом оказания ему содействия в беспрепятственном проезде по маршруту и якобы его увода от возможной ответственности.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего и 50-летнего сотрудников ОМВД России по Майкопскому району, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обыска в доме одного из полицейских в отношении него возбуждено также дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство.