В ДНР назвали условия для отвода сил на всей линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Разведение сил и средств на новых участках и по всей линии соприкосновения в Донбассе возможно только после выполнения Киевом взятых на себя обязательств об отводе вооружений и сил в ранее оговоренных местах, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
В конце июне миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение отвода сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе. Позже спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил надежду на дальнейшее разведение сил в Донбассе.
В ДНР пояснили, что разведение сил и средств должно начаться с трех пилотных участков, на двух из них украинские силовики полностью нарушила взятые на себя обязательства. Поэтому первоочередной задачей является восстановление ситуации на этих участках в Донецкой и Луганской областях.
"В дальнейшем имплементация рамочного решения может быть распространена на новые участки и даже на всю линию соприкосновения. Для этого сторонам необходимо согласовывать новые участки для разведения сил и средств, после того как украинская сторона выполнит свои обязательства на согласованных ранее пилотных участках, в частности, устранит свои нарушения на участках "Петровское - Богдановка" и "Золотое", - сказал Якубов.