Турция направила военную технику на границу с Сирией, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Турция направила военную технику в южную провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией, передает агентство Турция направила военную технику в южную провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией, передает агентство Anadolu со ссылкой на собственных корреспондентов.

По данным агентства, военный конвой из 12 бронемашин с подразделениями спецназа и автобусами прибыл в пограничный с Сирией район Джейланпынар. Отмечается, что переброска сил – часть наращивания военного подкрепления Турции вдоль границы с Сирией.

В конце июля глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе. Во вторник издание Daily Sabah со ссылкой на заявление по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции сообщило, что Анкара намерена продолжать прилагать усилия к созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.