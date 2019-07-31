Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T11:23Z
https://ria.ru/20190731/1557035073.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Турция направила военную технику на границу с Сирией, сообщили СМИ

Вчера, 11:23
1227
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Турция направила военную технику в южную провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией, передает агентство Anadolu со ссылкой на собственных корреспондентов.
По данным агентства, военный конвой из 12 бронемашин с подразделениями спецназа и автобусами прибыл в пограничный с Сирией район Джейланпынар. Отмечается, что переброска сил – часть наращивания военного подкрепления Турции вдоль границы с Сирией.
Наблюдательный пункт Турции на сирийско-турецкой границе
30 июля, 23:03
Турция намерена создать "мирный коридор" на границе с Сирией
В конце июля глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе. Во вторник издание Daily Sabah со ссылкой на заявление по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции сообщило, что Анкара намерена продолжать прилагать усилия к созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
2010011
Обсудить 0
ТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Провинция Идлиб в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
РИА
Новости
Кабул
Афганистан сформировал делегацию для переговоров с талибами
Посол Швеции в России Петер Эриксон
Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране рассказали о "самом крупном провале" США
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет на переговоры в Нур-Султан
Истребитель F-35А
В Турции прокомментировали решение США исключить Анкару из программы F-35
Наблюдательный пункт Турции на сирийско-турецкой границе
Турция намерена создать "мирный коридор" на границе с Сирией
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Разрушенные здания в Сирии
Пентагон ответил на обвинения Минобороны в подготовке боевиков в Сирии
Нур-Султан
Российская делегация прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии
В ДНР назвали условия для отвода сил на всей линии соприкосновения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
Лента новостейМолния