Житель Башкирии убил собутыльника из-за спора о правилах поведения зэков

УФА, 31 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии после смерти его знакомого, которого тот избил из-за спора о правилах поведения заключенных в тюрьмах, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Следователи завели уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" после сообщения из больницы башкирского города Учалы о смерти 38-летнего мужчины от полученных телесных повреждений.
"Установлено, что 10 июля 38-летний мужчина выпивал спиртное в гостях с двумя знакомыми и заявил им, что знает о правилах поведения в местах лишения свободы больше них. Собутыльники разозлились на него, так как имели опыт отбывания наказания в колонии. В ходе спора и ссоры хозяин квартиры несколько раз ударил по лицу гостя, а когда он начал убегать, в конфликт вступил 29-летний мужчина: резко схватил его за шею и сломал шейный отдел позвоночника. Мужчина скончался в больнице спустя две недели", - сообщает СУСК.
Ведомство отмечает, что 29-летний подозреваемый задержан, в ходе допроса свою вину признал, решается вопрос о его аресте.