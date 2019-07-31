Житель Башкирии убил собутыльника из-за спора о правилах поведения зэков

"Установлено, что 10 июля 38-летний мужчина выпивал спиртное в гостях с двумя знакомыми и заявил им, что знает о правилах поведения в местах лишения свободы больше них. Собутыльники разозлились на него, так как имели опыт отбывания наказания в колонии. В ходе спора и ссоры хозяин квартиры несколько раз ударил по лицу гостя, а когда он начал убегать, в конфликт вступил 29-летний мужчина: резко схватил его за шею и сломал шейный отдел позвоночника. Мужчина скончался в больнице спустя две недели", - сообщает СУСК.