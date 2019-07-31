В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.

"По информации, полученной нашей разведкой... разосланы указания в подчинённые соединения, находящиеся на передовой, о выделении из состава разведподразделений соединений мобильных групп с задачей ведения обстрелов территории нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.

По его словам, перед украинскими силовиками стоит цель спровоцировать ДНР на ответный огонь, что в последующем обвинить в нарушении перемирия.

"В настоящее время действия провокационной группы из состава разведчиков 56-й мотопехотной бригады зафиксировано на донецком направлении, где украинские провокаторы в 8.00, выстрелив из СПГ, пытались вызвать нас на ответный огонь. Наши защитники не поддались на провокацию и продолжают придерживаться действующих договоренностей о перемирии", - добавили в оборонном ведомстве.