СК завел дело после отравления восьми детей в лагере в Тверской области

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления восьми детей в загородном лагере "Салют" Тверской области, учреждение закрыто, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что 24 июля восемь детей из загородного лагеря "Салют" обратились к медикам с признаками отравления. СУСК РФ по региону и прокуратура начали проверку. На место выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора и представители областного правительства. Пищеблок учреждения был закрыт в связи с обнаруженными нарушениями, но лагерь продолжал работу, а еду доставляли из других учреждений.

"По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 июля в инфекционное отделение ГБУЗ "Кимрская ЦРБ" с диагнозом "пищевая токсическая инфекция" поступили восемь воспитанников лагеря. Комиссия Роспотребнадзора установила, что организация питания детей осуществлялась с нарушением требований СанПиН, что повлекло заражение воспитанников кишечной инфекцией. В настоящее время лагерь "Салют" закрыт.