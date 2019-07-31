В красноярском селе выявили превышение в разы ПДК вредных веществ в воздухе

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Содержание взвешенных частиц в воздухе в селе Ванавара на севере Красноярского края превышено в несколько раз, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По результатам исследований превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, формальдегида, взвешенных частиц фракций РМ2,5, РМ10 в атмосферном воздухе не зарегистрировано, за исключением села Ванавара, где по результатам исследований, проведенных 30 июля, установлено превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в 5,0 раз, взвешенным частицам РМ2,5 в 12,0 раз, взвешенным частицам РМ10 в 6,5 раза", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти выдают жителям села медицинские маски, чтобы минимизировать последствия дымки.