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РИА Новости

В красноярском селе выявили превышение в разы ПДК вредных веществ в воздухе

Вчера, 10:50
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Содержание взвешенных частиц в воздухе в селе Ванавара на севере Красноярского края превышено в несколько раз, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"По результатам исследований превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, формальдегида, взвешенных частиц фракций РМ2,5, РМ10 в атмосферном воздухе не зарегистрировано, за исключением села Ванавара, где по результатам исследований, проведенных 30 июля, установлено превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в 5,0 раз, взвешенным частицам РМ2,5 в 12,0 раз, взвешенным частицам РМ10 в 6,5 раза", - говорится в сообщении.
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
29 июля, 17:34
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса
Ранее сообщалось, что власти выдают жителям села медицинские маски, чтобы минимизировать последствия дымки.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. Петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на утро 29 июля подписали более 285 тысяч человек. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса.
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