В Самарской области завершился молодежный форум ПФО "iВолга 2.0"

САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга 2.0" завершился в Самарской области, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Во вторник, 30 июля, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также главы Пензенского, Ульяновского и Саратовского регионов приняли участие в работе заключительного дня Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга 2.0". Почетные гости вместе с участниками подвели итоги и приняли участие в торжественной церемонии закрытия", - говорится в сообщении.

Форум проводится по поручению президента России Владимира Путина под патронатом полпреда президента в ПФО, его организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В Год театра в России "iВолга 2.0" приняла на своей площадке не только Второй молодежный фестиваль театров Приволжского федерального округа, но и участников фестиваля "Театральное Приволжье". Кроме того, в этом году форум вышел на международный уровень, собрав представителей десяти государств ближнего зарубежья на смене "iVolga International".

В рамках торжественной церемонии закрытия прошло награждение победителей форума "iВолга 2.0". В этом году грантовую поддержку получили 39 проектов на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. Традиционно наибольшее количество грантов выиграла делегация Самарской области. На дальнейшее развитие своих идей средства получили 10 самарских ребят, среди которых четыре участника взяли грант на максимальную сумму в 300 тысяч рублей. Всего в этом году Самарскую область представляли 650 ребят из всех муниципалитетов губернии, серебряные волонтеры и одаренные школьники.

Подводя итоги форума, Комаров выразил уверенность, что у "iВолги" большое будущее. "Форум по праву считается одним из самых популярных, хорошо организованных и востребованных молодежных слетов. И если возникают вопросы, каким будет форум через 3-5 лет, то точно нет вопросов, что он будет проходить здесь, в Самарской области", - цитирует Комарова пресс-служба.