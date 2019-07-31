В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента

АШХАБАД, 31 июл - РИА Новости. Туркменские сайты, позиционирующие себя как частные СМИ, опровергают сообщения зарубежных средств массовой информации о задержаниях граждан за разговоры о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Так, информационный ресурс "Туркменпортал" посвятил этому вопросу публикацию "СМИ упорно тиражируют слухи о Туркменистане".
13 февраля 2017, 11:26Биография Гурбангулы Бердымухамедова
"СМИ перешли к распространению нового сенсационного фейка. Якобы в Туркменистане начались "задержания из-за слухов". Очередная ложь была также растиражирована", - пишет сайт.
"Туркменпортал" ссылается на мнение редактора сайта Gundogar-news.com Ыхласа Аманова, который высказался на своей странице в "Одноклассниках" о СМИ, публикующих фейковые новости о Туркменистане. "Ложь — единственный довод, позволяющий им существовать и зарабатывать. Однако другие СМИ должны подумать о своей репутации и не спешить тиражировать непроверенную информацию. Не будем забывать о журналистской этике" - пишет Аманов.
Он считает, что подобные сообщения ‒ это проявление неуважения к читателям, к гражданам Туркменистана.