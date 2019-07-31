В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента

"Туркменпортал" ссылается на мнение редактора сайта Gundogar-news.com Ыхласа Аманова, который высказался на своей странице в "Одноклассниках" о СМИ, публикующих фейковые новости о Туркменистане. "Ложь — единственный довод, позволяющий им существовать и зарабатывать. Однако другие СМИ должны подумать о своей репутации и не спешить тиражировать непроверенную информацию. Не будем забывать о журналистской этике" - пишет Аманов.