СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в тепличном комплексе в Кировской области, в результате которого погибли пять человек, сообщается на Следователи возбудили уголовное дело после пожара в тепличном комплексе в Кировской области, в результате которого погибли пять человек, сообщается на сайте СК РФ.

"По факту пожара, произошедшего в Шабалинском районе, в результате которого погибли пять, человек возбуждено уголовное дело ... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

Согласно данным СК, в ночь на 30 июля в Шабалинском районе в одном из деревянных двухэтажных строений произошел пожар. В огне погибли четыре человека: 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один 24-летний молодой человек получил множественные ожоги и был госпитализирован, но в ночь на 31 июля скончался.

Установлено, что все потерпевшие работали в тепличном комплексе и проживали на втором этаже строения, которое полностью сгорело.