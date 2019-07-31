СК начал проверку после взрыва газа в тюменском поселке

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после взрыва газа в частном доме в тюменском поселке, в результате которого погибли мужчина и ребенок, сообщила пресс-служба СК РФ.

Ранее представитель МЧС сообщил РИА Новости, что взрыв газа произошел утром в среду в поселке Боровский Тюменской области, в результате инцидента погибли мужчина и ребенок.

Под Тюменью в жилом доме взорвался газ, есть жертвы



В ночь на 31 июля в поселке Боровский Тюменской области два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме.https://t.co/wYNAPABXX4 pic.twitter.com/ztdGdKgSKu — Наш город Тюмень (@nashgorod) 31 июля 2019 г.

"По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Согласно данным следователей, после тушения пожара были обнаружены тела 10-летнего ребенка и 58 –летнего мужчины.