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РИА Новости

СК начал проверку после взрыва газа в тюменском поселке

Вчера, 08:38
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после взрыва газа в частном доме в тюменском поселке, в результате которого погибли мужчина и ребенок, сообщила пресс-служба СК РФ.
Ранее представитель МЧС сообщил РИА Новости, что взрыв газа произошел утром в среду в поселке Боровский Тюменской области, в результате инцидента погибли мужчина и ребенок.
"По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Согласно данным следователей, после тушения пожара были обнаружены тела 10-летнего ребенка и 58 –летнего мужчины.
Отмечается, что следователи осматривают место происшествия, а также устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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