Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T08:30Z
https://ria.ru/20190731/1557029364.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155703/08/1557030818_0:105:1025:681_1036x0_80_0_0_7dc71fdeb1d3c7fa4249d3d01f144797.jpg
РИА Новости

В Приангарье сняли ограничение на движение фур на трассе "Байкал"

Вчера, 08:30
445
CC0 / Елена Ромашова / Участок трассы Р258 "Байкал"
Участок трассы Р258 Байкал
CC0 / Елена Ромашова /
ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Ограничение на проезд большегрузов по трассе Р258 "Байкал", введенное из-за паводка в Приангарье, снято, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.
Ограничение на проезд грузовиков по трассе "Байкал" было введено 29 июля в связи с паводком.
Остров Ольхон на озере Байкал
30 июля, 08:17
Глава Приангарья заверил, что Байкальский ЦБК не несет экологической угрозы
"Ранее введенное ограничение движения большегрузов массой свыше 12 тонн на участке автодороги между поселком Слюдянка и городом Бабушкин в Бурятии снято. Так же как введенное ранее ограничение на движение в поселке Листвянка Иркутской области", - сообщил собеседник агентства.
Движение по трассе Р-255 "Сибирь" в районе города Тулун по-прежнему закрыто.
000002
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Рабочий во время ремонта дорожного покрытия
В Московской области обновили более 1,3 тысячи км дорог
РИА
Новости
Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в республике
В селе в Югре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам
Лента
новостей
Землетрясение не повредило дома в Хабаровском крае
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Пензенская область и Сбербанк договорились о поддержке инвестпроектов
Жители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
В Чувашии 270 млн рублей направят на погашение ипотеки многодетных семей
Топор
В Адыгее завели дело против двух полицейских, требовавших деньги с лесоруба
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Врио главы Липецкой области зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
В Иркутской области вторая волна паводка затронула 30 населенных пунктов
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму описали среднестатистического туриста
Пригород Дамаска Дума
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
В Пермском крае возбудили дело против сотрудников одной из партий
Режим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
В Хабаровский край отправили комплекс "Гидробарьер" для борьбы с паводком
СК начал проверку после взрыва газа в тюменском поселке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния