В Приангарье сняли ограничение на движение фур на трассе "Байкал"

ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Ограничение на проезд большегрузов по трассе Р258 "Байкал", введенное из-за паводка в Приангарье, снято, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.

Ограничение на проезд грузовиков по трассе "Байкал" было введено 29 июля в связи с паводком.

"Ранее введенное ограничение движения большегрузов массой свыше 12 тонн на участке автодороги между поселком Слюдянка и городом Бабушкин в Бурятии снято. Так же как введенное ранее ограничение на движение в поселке Листвянка Иркутской области", - сообщил собеседник агентства.