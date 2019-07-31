Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду

МОСКВА, 31 ибо - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня у нас на погоду будет оказывать влияние тыл циклона, мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый", - сообщил Синенков.
Метеоролог добавил, что в последний день июля максимальная температура в мегаполисе составит плюс 11-13, по области 9-14 градусов. Атмосферное давление к вечеру немного повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля. По её словам, среднесуточная температура на 6 градусов ниже климатической нормы, однако в среду ожидается ещё большее похолодание.