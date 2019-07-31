Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в республике

ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Работа по тушению лесных пожаров в Якутии продолжается, ситуация под контролем, заявил глава региона Айсен Николаев на личной странице в Работа по тушению лесных пожаров в Якутии продолжается, ситуация под контролем, заявил глава региона Айсен Николаев на личной странице в Instagram

Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев заслушал на совещании доклады глав Минприроды и МЧС о работе по борьбе с огнем в сибирских лесах. Председатель правительства отметил, что борьба с лесными пожарами входит в компетенцию региональных властей, губернаторы должны взять ситуацию под контроль, а "не показывать пальцем наверх".

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на 30 июля, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в Якутии самая крупная площадь пожаров среди регионов РФ, по которым прекращены работы по тушению на основании решений республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - 112 пожаров на площади 1 129 347 гектаров.

"Внимательно и с особой тревогой слежу за ситуацией с лесными пожарами в Республике. Для тушения пожаров задействовано 790 человек и 84 единицы техники. На подмогу к нам из Хабаровского края прибыл самолёт БЕ-200, который уже совершил 15 сбросов в Хангаласском районе и далее проводит свою работу в Сунтарском районе. Работа продолжается и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем", - прокомментировал глава республики.

По оперативным данным Авиалесоохраны, в четверг на территории Якутии действуют 139 природных пожаров на общей площади 1 146 275,5 гектара, из них в зоне контроля - 115 природных пожара.

По информации минэкологии республики, Якутии дополнительно выделили 68 миллионов рублей на приобретение лесопожарной техники.