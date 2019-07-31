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РИА Новости

В Улан-Удэ зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Вчера, 06:55
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на Улан-Удэ. Архивное фото
Вид на Улан-Удэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Гигиенический норматив по взвешенным веществам в воздухе Улан-Удэ превышен, сообщается на сайте республиканского главка Роспотребнадзора.
В региональном агентстве лесного хозяйства сообщили, что дымка в Улан-Удэ и центральных района республики связана со сложной лесопожарной обстановкой в других субъектах России. Из-за дымки затруднен авиамониторинг в четырех районах.
"По результатам исследований установлено превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам до 1,16 ПДК в Улан-Удэ. Содержание остальных вредных примесей не превышает предельно допустимые концентрации и составляет по диоксиду азота – 0,18 ПДК, диоксиду серы – 0,1 ПДК, оксиду углерода – 0,7 ПДК", - говорится в сообщении.
По информации агентства лесного хозяйства, режим ЧС из-за пожаров действует в Забайкальском национальном парке, где горит 279 гектаров. Общая площадь лесных пожаров за сутки составил 41,9 тысячи гектаров. В среду горело 38,9 тысячи гектаров. За сутки на тушении работали 177 человек. Пожары находятся в горной, труднодоступной местности, работы по тушению проводятся вручную. Пожары возникли в результате сухих гроз, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.
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