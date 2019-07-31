В Улан-Удэ зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Гигиенический норматив по взвешенным веществам в воздухе Улан-Удэ превышен, сообщается на Гигиенический норматив по взвешенным веществам в воздухе Улан-Удэ превышен, сообщается на сайте республиканского главка Роспотребнадзора.

В региональном агентстве лесного хозяйства сообщили, что дымка в Улан-Удэ и центральных района республики связана со сложной лесопожарной обстановкой в других субъектах России. Из-за дымки затруднен авиамониторинг в четырех районах.

"По результатам исследований установлено превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам до 1,16 ПДК в Улан-Удэ. Содержание остальных вредных примесей не превышает предельно допустимые концентрации и составляет по диоксиду азота – 0,18 ПДК, диоксиду серы – 0,1 ПДК, оксиду углерода – 0,7 ПДК", - говорится в сообщении.