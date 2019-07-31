Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T04:51Z
https://ria.ru/20190731/1557027505.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Приморье у американки украли чемодан

Вчера, 04:51
5787
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Житель Хабаровского края похитил на вокзале в Приморье чемодан, который на несколько минут без присмотра оставила гражданка США, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
"В дежурную часть линейного пункта полиции на станции Спасск-Дальний обратилась гражданка США, прибывшая в Приморье к родственникам. Потерпевшая рассказала, что на несколько минут отлучилась, оставив чемодан с личными вещами в здании железнодорожного вокзала, а вернувшись, его не обнаружила", - говорится в сообщении.
Ущерб она оценила в 25 тысяч рублей. В чемодане были ювелирные украшения.
Транспортные полицейские задержали 30-летнего жителя Хабаровского края без постоянного места жительства, ехавшего в Приморье для трудоустройства. У него нашли женские вещи и ювелирные украшения. По данным полиции, мужчина признался в хищении. Вещи вернули потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Фигурант арестован.
Работа аэропорта Сочи
30 июля, 01:20
Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
18103003
Обсудить 1
Хабаровский крайПриморский крайСШАПроисшествия
Рекомендуем
Аэропорт Самары Курумоч
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
РИА
Новости
Тушение лесных пожаров
В Красноярском крае начали тушить лесные пожары с воздуха
В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Лента
новостей
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Военные и спасатели на месте крушения военного самолета, Пакистан. 30 июля 2019
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ* в Татарстане
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Андрей Миляев. Архивное фото
Задержанный глава угрозыска Приморья расследовал дело "приморских партизан"
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
В Алтайском крае два человека погибли в ДТП
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния