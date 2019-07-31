В Приморье у американки украли чемодан

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Житель Хабаровского края похитил на вокзале в Приморье чемодан, который на несколько минут без присмотра оставила гражданка США, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

"В дежурную часть линейного пункта полиции на станции Спасск-Дальний обратилась гражданка США, прибывшая в Приморье к родственникам. Потерпевшая рассказала, что на несколько минут отлучилась, оставив чемодан с личными вещами в здании железнодорожного вокзала, а вернувшись, его не обнаружила", - говорится в сообщении.

Ущерб она оценила в 25 тысяч рублей. В чемодане были ювелирные украшения.

Транспортные полицейские задержали 30-летнего жителя Хабаровского края без постоянного места жительства, ехавшего в Приморье для трудоустройства. У него нашли женские вещи и ювелирные украшения. По данным полиции, мужчина признался в хищении. Вещи вернули потерпевшей.