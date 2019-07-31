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РИА Новости

В России за сутки ликвидировали более 30 лесных пожаров

Вчера, 04:29
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 30 лесных пожаров на площади более четырех тысяч гектаров ликвидировано на территории России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 30 лесных пожаров на площади 13,8 тысячи гектара в России за сутки.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 июля в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 4 585 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 0.00 мск 31 июля на территории России действовали 147 лесных пожаров на площади 107,1 тысяч гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Наибольшее количество пожаров тушат в Иркутской области - 59 пожаров на площади 78,2 тысяч гектаров. За сутки площадь возросла более чем на шесть тысяч гектаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"РоссияПроисшествия
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