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РИА Новости

В Хабаровском крае вода ушла из подтопленных домов

Вчера, 04:25
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ХАБАРОВСК, 31 июл — РИА Новости. Вода ушла из подтопленных домов в селе Удское Хабаровского края, где из-за разлива реки было подтоплено более 30 строений, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в Удском было подтоплено 32 жилых дома, около 60 приусадебных участков, из зоны подтопления отселено более 130 человек. Из-за дождей в регионе начался подъем малых рек, кроме того в первой декаде августа в Хабаровском крае ждут гребень паводка из Амурской области. В большинстве районов края введен режим ЧС.
"Вода в реке Уда Тугуро-Чумиканского района вблизи населенного пункта Удское стабильно падает. В настоящее время в селе подтопленных жилых домов нет. Вода сохраняется на двух придомовых территориях. Жители села возвращаются в свои дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у родственников и знакомых остаются семь человек. Также вернулись в свои дома отселенные в превентивных целях жители села Неран, подтопленных территорий здесь нет.
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Вместе с тем, по информации МЧС, уровень воды в реке Кия в районе имени Лазо повышается. В населенных пунктах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино подтоплено 68 приусадебных участков, подтопленных домов нет, отселение людей не проводилось.
Сообщается, что в Тугуро-Чумиканском районе, а также районе имени Лазо дежурят спасатели, они помогают жителям в расчистке подворий, проводят патрулирования и профилактические беседы с местными жителями.
По информации Дальневосточного УГМС, 31 июля и 1 августа в южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются сильные дожди, местами ливни.
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