Во Владивостоке загорелся монастырь

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Пожар на площади 250 "квадратов" произошел на территории монастыря во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"В 07.49 (00.49 мск) в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на территории монастыря, расположенного на улице Четырнадцатая. Незамедлительно (в 07.58) на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению", - говорится в сообщении.