В Японии заявили о возможном нарушении Северной Кореей резолюций ООН

ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что если КНДР испытала баллистические ракеты, то пуски Пхеньяна будут рассматриваться как нарушение резолюций СБ ООН.

"Если ракеты баллистические, то это нарушение резолюций СБ ООН. Это очень печально", - приводит агентство Киодо слова министра.

Вместе с тем, как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японское министерство обороны, в пределах территории Японии и ее исключительной экономической зоны полетов баллистических ракет не зафиксировано.

На рассвете в среду Северная Корея произвела пуск нескольких реактивных снарядов неизвестного типа в районе полуострова Ходо провинции Хамген-Намдо.