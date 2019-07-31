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РИА Новости

В Японии заявили о возможном нарушении Северной Кореей резолюций ООН

Вчера, 02:42
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ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что если КНДР испытала баллистические ракеты, то пуски Пхеньяна будут рассматриваться как нарушение резолюций СБ ООН.
"Если ракеты баллистические, то это нарушение резолюций СБ ООН. Это очень печально", - приводит агентство Киодо слова министра.
Вместе с тем, как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японское министерство обороны, в пределах территории Японии и ее исключительной экономической зоны полетов баллистических ракет не зафиксировано.
На рассвете в среду Северная Корея произвела пуск нескольких реактивных снарядов неизвестного типа в районе полуострова Ходо провинции Хамген-Намдо.
Как сообщалось ранее, 25 июля Пхеньян испытал две управляемые ракеты малого радиуса действия после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений.
Президент США Дональд Трамп
26 июля, 06:50
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