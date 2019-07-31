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РИА Новости

В Приморье не зафиксировали признаков пусков снарядов в КНДР

Вчера, 01:30
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ВЛАДИВОСТОК, 31июл - РИА Новости. Сейсмособытия не фиксировались в Японском море после возможных пусков снарядов с восточного берега Северной Кореи, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
Южнокорейские военные сообщили в среду, что КНДР запустила несколько неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо на востоке страны.
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Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
"Сейсмособытия (в Японском море в последние часы) не отмечались. Это пуск ракет, а не подземный взрыв. Если бы она (ракета) упала бы неподалеку от сейсмостанции, может, и увидели бы такое, но она упала неизвестно где", - сказал собеседник.
Радиационный фон в Приморье нормальный. Согласно информации на сайте Примгидромета, в среду он составляет 11 микрорентген в час при максимально допустимой норме в 30.
Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, на прошлой неделе в четверг (среда мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было произведено два пуска, предположительно, "снарядов". Они пролетели 430 километров и упали в Японском море. Военные склоняются к тому, что это тот же тип ракет, который КНДР испытывала в мае этого года.
В мае КНДР провела несколько пусков баллистических ракет малой дальности.
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