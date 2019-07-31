Эксперты прокомментировали отказ в регистрации кандидатов на выборах в МГД

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Большинство оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму получили отказ в регистрации, поскольку оказались не готовы к серьезной работе по сбору подписей, а последовавшие за этим митинги — это не поддержка незарегистрированных кандидатов, а протест ради протеста, считают участники круглого стола, посвященного анализу первых этапов избирательной кампании в столице.

Круглый стол "Вопросы регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу: основная проблематика" состоялся во вторник на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. Эксперты обсудили юридические вопросы процесса сбора и проверки подписей, основные проблемы в ходе регистрации кандидатов, а также политическую ситуацию в Москве по итогам протестных акций оппозиции.

"Во время избирательной кампании в Мосгордуму отмечается низкое качество ведения подписной кампании многими кандидатами. Большое количество брака, выявленное комиссиями с помощью экспертов-почерковедов и МВД, свидетельствует как об отсутствии опыта организации столь масштабных подписных кампаний, так и о невысокой юридической подготовке штабов кандидатов", - приводятся в пресс-релизе слова электорального юриста, кандидата юридических наук Юлии Белоус с уточнением, что основными критериями для отказа кандидатам чаще всего были претензии по нарушениям формальных требований к подписной кампании.

По словам Белоус, кандидаты, могли не знать о "протокольных формальностях", однако сотрудники их штабов и юристы "должны были контролировать исполнение предписанных законодательством требований". По оценке эксперта, процедурная составляющая проверки документов и подписей состоялась "практически без нарушений".

"Сейчас становится наиболее явно и понятно, что подписная кампания и выборы в целом – это лишь повод для некоторых представителей оппозиции вести свою протестную деятельность. На сегодняшний день оппозиции нечего предъявить в рамках московской повестки – никаких конструктивных и существенных предложений и инициатив", - цитируются в пресс-релизе слова члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова.

Шаповалов отметил, что уступки в части изменения выборного законодательства во время избирательной кампании, которых требуют протестующие, "сопоставимы с политическим крахом системы", а потому неприемлемы.

В ходе круглого стола были представлены данные статистического анализа результатов выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в МГД в 2019 году и на предыдущих выборах этого же уровня в 2014 году.

Так, руководитель Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета Сергей Белоконев напомнил, что в этом году статус кандидата в депутаты получили 233 человека из 423 выдвинутых. Среди них 130 человек – представители парламентских партий: ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (44 кандидата), "Справедливая Россия" (41 кандидат). Зарегистрированы все кандидаты от этих партий, кроме одного представителя партии "Справедливая Россия", выдвинутого в 19 округе, который снял свою кандидатуру. Добровольно вышли из гонки 133 человека.

В 2014 году из 467 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 258. От парламентских партий были зарегистрированы 162 кандидата, в том числе 29 от "Единой России". Добровольно отказались от участия 82 человека.

Кроме того, в 2019 году снизилось количество отказов в регистрации. Как отметил Белоконев, основной причиной отказа от участия в избирательной кампании стал добровольный выход без сдачи подписей. По его оценке, это говорит о том, что юридическая подготовка кандидатов находится на низком уровне: сталкиваясь с реальными процедурами, кандидаты не справляются и добровольно выходят из кампании.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования в РФ 8 сентября. 5 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты МГД. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 кандидатов получили отказ.