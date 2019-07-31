Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T00:54Z
https://ria.ru/20190731/1557026300.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:159:3304:2018_1036x0_80_0_0_6c72f018c1b43a82608512a994faf790.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Эксперты прокомментировали отказ в регистрации кандидатов на выборах в МГД

00:54
19
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия. Архивное фото
Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Большинство оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму получили отказ в регистрации, поскольку оказались не готовы к серьезной работе по сбору подписей, а последовавшие за этим митинги — это не поддержка незарегистрированных кандидатов, а протест ради протеста, считают участники круглого стола, посвященного анализу первых этапов избирательной кампании в столице.
Круглый стол "Вопросы регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу: основная проблематика" состоялся во вторник на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. Эксперты обсудили юридические вопросы процесса сбора и проверки подписей, основные проблемы в ходе регистрации кандидатов, а также политическую ситуацию в Москве по итогам протестных акций оппозиции.
"Во время избирательной кампании в Мосгордуму отмечается низкое качество ведения подписной кампании многими кандидатами. Большое количество брака, выявленное комиссиями с помощью экспертов-почерковедов и МВД, свидетельствует как об отсутствии опыта организации столь масштабных подписных кампаний, так и о невысокой юридической подготовке штабов кандидатов", - приводятся в пресс-релизе слова электорального юриста, кандидата юридических наук Юлии Белоус с уточнением, что основными критериями для отказа кандидатам чаще всего были претензии по нарушениям формальных требований к подписной кампании.
По словам Белоус, кандидаты, могли не знать о "протокольных формальностях", однако сотрудники их штабов и юристы "должны были контролировать исполнение предписанных законодательством требований". По оценке эксперта, процедурная составляющая проверки документов и подписей состоялась "практически без нарушений".
Глава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин
Вчера, 13:48
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
"Сейчас становится наиболее явно и понятно, что подписная кампания и выборы в целом – это лишь повод для некоторых представителей оппозиции вести свою протестную деятельность. На сегодняшний день оппозиции нечего предъявить в рамках московской повестки – никаких конструктивных и существенных предложений и инициатив", - цитируются в пресс-релизе слова члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова.
Шаповалов отметил, что уступки в части изменения выборного законодательства во время избирательной кампании, которых требуют протестующие, "сопоставимы с политическим крахом системы", а потому неприемлемы.
В ходе круглого стола были представлены данные статистического анализа результатов выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в МГД в 2019 году и на предыдущих выборах этого же уровня в 2014 году.
Так, руководитель Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета Сергей Белоконев напомнил, что в этом году статус кандидата в депутаты получили 233 человека из 423 выдвинутых. Среди них 130 человек – представители парламентских партий: ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (44 кандидата), "Справедливая Россия" (41 кандидат). Зарегистрированы все кандидаты от этих партий, кроме одного представителя партии "Справедливая Россия", выдвинутого в 19 округе, который снял свою кандидатуру. Добровольно вышли из гонки 133 человека.
Анатолий Кучерена на пресс-конференции, посвященной выходу своей книги Время спрута
23 июля, 21:17
Кучерена: любые массовые мероприятия необходимо согласовывать с властями
В 2014 году из 467 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 258. От парламентских партий были зарегистрированы 162 кандидата, в том числе 29 от "Единой России". Добровольно отказались от участия 82 человека.
Кроме того, в 2019 году снизилось количество отказов в регистрации. Как отметил Белоконев, основной причиной отказа от участия в избирательной кампании стал добровольный выход без сдачи подписей. По его оценке, это говорит о том, что юридическая подготовка кандидатов находится на низком уровне: сталкиваясь с реальными процедурами, кандидаты не справляются и добровольно выходят из кампании.
Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования в РФ 8 сентября. 5 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты МГД. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 кандидатов получили отказ.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
25 июля, 12:53
Матвиенко прокомментировала идею изменения избирательного законодательства
000000
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин
РИА
Новости
Пассажиры перед посадкой в автобус FlixBus в Цюрихе, Швейцария
В швейцарском Люцерне хотят ввести плату за стоянку туристических автобусов
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский призвал гуманно относиться к "рядовым" участникам митингов
Смартфон
ИРИ составил список российских приложений для предустановки на смартфоны
Лента
новостей
Судно Профессор Молчанов
В Белом море судно "Профессор Молчанов" спешит на помощь яхте "Крейсер"
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте
Вторник в Москве стал самым холодным днем с начала июля
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В ЦИК поступили три жалобы от кандидатов в МГД после отказа в регистрации
Роман Бессмертный. Архивное фото
США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине
Глава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
В Самаре пригнали пожарный поезд для тушения трех жилых домов
Суд оставил в СИЗО майора ФСБ по делу о разбое
СМИ: из Испании отозвали напавшего на жену и дочь египетского дипломата
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины проведет совещание по делу Окружного суда Киева
Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
МАК создал комиссию для расследования ЧП в Московской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Россию ждет рекордный урожай овощей
00:50Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
00:49Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин
00:45Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
00:42В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
00:35В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
00:28США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине
00:19Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР
00:09Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
23:57Немецкие дипломаты в Рамалле извинились за лайки под антисемитскими постами
23:53Столкнувший людей под поезд в Германии мужчина имел проблемы с психикой
23:52Американский генерал Хайтен отверг обвинения в домогательствах
23:49СМИ сообщили о нападении корсиканца на яхту, где якобы отдыхали россияне
23:49ИРИ составил список российских приложений для предустановки на смартфоны
23:40ГП Украины передала в суд дело одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк
23:37Трамп направил спецпредставителя по заложникам на суд A$AP Rocky в Швеции
23:34Более половины американцев не хотят импичмента Трампа, показал опрос
23:18В Подмосковье два ребенка погибли, попав под колеса электрички
23:03Турция намерена создать "мирный коридор" на границе с Сирией
22:46Порошенко проходит по двум делам Госбюро расследований как свидетель
Лента новостейМолния