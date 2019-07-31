Моника Беллуччи не возражает против пластической хирургии

Она дала понять, что не осуждает людей, которые прибегают к пластической хирургии: "Может быть, однажды я сделаю подтяжку. Иногда я вижу, каких превосходных результатов можно добиться при помощи хирургии. И я говорю себе: "Почему бы и нет?"