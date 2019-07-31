Моника Беллуччи не возражает против пластической хирургии

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Актриса Моника Беллуччи допустила мысль о возможности пластической операции в интервью Madame Figaro.
Она дала понять, что не осуждает людей, которые прибегают к пластической хирургии: "Может быть, однажды я сделаю подтяжку. Иногда я вижу, каких превосходных результатов можно добиться при помощи хирургии. И я говорю себе: "Почему бы и нет?"
Актриса добавила, что рада тому, что "возраст дает возможность играть другие роли. Морщины и мешки под глазами создают новый образ".
Моника Беллуччи уточнила, что поменяла свое отношение к пластической хирургии (ранее она высказывалась резко против — Прим. ред.) после разговоров на эту тему с ее бывшим бойфрендом Николя Лефевром.