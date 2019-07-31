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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России

Вчера, 10:11
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Чаще всего россияне путешествуют по России на личном автомобиле, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса опросили более четырех тысяч пользователей и выяснили, что для самостоятельных турпоездок по стране наши соотечественники чаще всего выбирают автомобиль (39%). Поездам отдает предпочтение почти треть (30%) респондентов, а авиаперелет считают наиболее удобным способом добраться до места отдыха 19% туристов.
Согласно данным исследования, каждый седьмой россиянин - поклонник велотуров (15%), а каждый двадцатый (5%) отправляется в поездки на мотоцикле или мопеде. При этом мужчин среди велосипедистов больше, чем женщин - 11% против 7%. Также среди мужчин оказались более востребованы поездки на мотоциклах и мопедах – им отдают предпочтение 7% мужчин и всего 2% женщин.
Только 4% опрошенных признались, что путешествуют по стране с попутчиками, которых находят на специальных сайтах и сервисах, чтобы сэкономить расходы на поездку. Среди мужчин этот вариант популярнее (4%), женщины более готовы к таким переездам в 3% случаев.
Реже всего россияне арендуют автомобиль, чтобы отправиться в поездку по стране (так ответили 3% мужчин и 2% женщин).
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