Идрис Эльба признался, что до конца не понимает сюжет "Кошек"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Актер Идрис Эльба рассказал на "Вечернем шоу со Стивеном Колбером", что до конца не понимает сюжет "Кошек" — фильма, основанного на одноименном бродвейском мюзикле, Актер Идрис Эльба рассказал на "Вечернем шоу со Стивеном Колбером", что до конца не понимает сюжет "Кошек" — фильма, основанного на одноименном бродвейском мюзикле, сообщает E! News.

Когда ведущий попросил Эльбу рассказать сюжет фильма, актер растерялся: "Я думаю, это о кошках?". После он еще какое-то время пытался найти нужные слова.

"Идея в том, что мы (кошки) стремимся попасть в кошачий рай. Среди нас есть одна молодая, которая увлекается этой историей…но кто его знает, о чем это все?", - сказал Идрис Эльба.

"Это лучший пересказ сюжета этого мюзикла, который я когда-либо слышал", - пошутил Стивен Колбер.

Актеру пришлось брать уроки пластики, чтобы научиться двигаться как кошка.

"Хореограф Сара объясняла нам анатомию кошачьих. Мы (актеры) должны были понять, как все устроено у этих животных. Самая главная фишка – плечи", - комментировал Идрис Эльба пока показывал типичные движения.