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РИА Новости
Культура

Идрис Эльба признался, что до конца не понимает сюжет "Кошек"

Вчера, 04:12
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© Amblin Entertainment (2019)Кадр из фильма "Кошки"
Кадр из фильма Кошки
© Amblin Entertainment (2019)
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Актер Идрис Эльба рассказал на "Вечернем шоу со Стивеном Колбером", что до конца не понимает сюжет "Кошек" — фильма, основанного на одноименном бродвейском мюзикле, сообщает E! News.
Когда ведущий попросил Эльбу рассказать сюжет фильма, актер растерялся: "Я думаю, это о кошках?". После он еще какое-то время пытался найти нужные слова.
"Идея в том, что мы (кошки) стремимся попасть в кошачий рай. Среди нас есть одна молодая, которая увлекается этой историей…но кто его знает, о чем это все?", - сказал Идрис Эльба.
"Это лучший пересказ сюжета этого мюзикла, который я когда-либо слышал", - пошутил Стивен Колбер.
Актеру пришлось брать уроки пластики, чтобы научиться двигаться как кошка.
"Хореограф Сара объясняла нам анатомию кошачьих. Мы (актеры) должны были понять, как все устроено у этих животных. Самая главная фишка – плечи", - комментировал Идрис Эльба пока показывал типичные движения.
В фильме Тома Хупера он сыграл Макавити.
Кадр из фильма Кошки
19 июля, 11:40
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла "Кошки"
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КультураИдрис ЭльбаКино и сериалыНовости культуры
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