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РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, июль 2019 года

Вчера, 11:05
9007
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Финалистки ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019.

Финалистки ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019 в ночном клубе Soho Rooms в Москве
1 из 35

Финалистки ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец под Калугой.

Участник перформанса Угрокод на фестивале ландшафтных объектов Архстояние
2 из 35

Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец под Калугой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" в Крыму.

Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
3 из 35

Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже.

Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже
4 из 35

Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль сапсерфинга "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.

Участники международного фестиваля Фонтанка-SUP на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
5 из 35

Международный фестиваль сапсерфинга "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря
6 из 35

Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рабочий на тоннелепроходческом щите во время строительства новой станции Некрасовской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена "Нижегородская".

Рабочий на тоннелепроходческом щите во время строительства новой станции Некрасовской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена Нижегородская
7 из 35

Рабочий на тоннелепроходческом щите во время строительства новой станции Некрасовской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена "Нижегородская".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, известного как "сибирские Мальдивы".

Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
8 из 35

Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, известного как "сибирские Мальдивы".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Групповое занятие восточными единоборствами на фестивале японских боевых искусств "Будо" в Москве.

Групповое занятие восточными единоборствами в рамках фестиваля японских боевых искусств Будо в Москве
9 из 35

Групповое занятие восточными единоборствами на фестивале японских боевых искусств "Будо" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Кинолог со служебной собакой во время краевых соревнований среди специалистов-кинологов силовых структур Забайкальского края.

Кинолог со служебной собакой во время краевых межведомственных соревнований среди специалистов-кинологов силовых структур Забайкальского края
10 из 35

Кинолог со служебной собакой во время краевых соревнований среди специалистов-кинологов силовых структур Забайкальского края.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Туристы возле склепных сооружений в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" в Северной Осетии.

Туристы возле склепных сооружений на территории филиала национального музея РСО — Алания архитектурно-этнографический комплекс Город мертвых в Республика Северная Осетия
11 из 35

Туристы возле склепных сооружений в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" в Северной Осетии.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сотрудники кампании ОАО "Аэрофлот- российские авиалинии" на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево.

Сотрудники кампании ОАО Аэрофлот- российские авиалинии на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево
12 из 35

Сотрудники кампании ОАО "Аэрофлот- российские авиалинии" на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
13 из 35
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после сложения полномочий. Слева — супруг Т. Мэй Филип.

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит
14 из 35

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после сложения полномочий. Слева — супруг Т. Мэй Филип.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОдин из двух детенышей, родившихся у пары восточносибирских рысей Гайки и Чипа 20 мая, в вольере Московского зоопарка.
Один из двух детенышей, родившихся у пары восточносибирских рысей Гайки и Чипа 20 мая, в вольере Московского зоопарка
15 из 35
Один из двух детенышей, родившихся у пары восточносибирских рысей Гайки и Чипа 20 мая, в вольере Московского зоопарка.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанк

Актриса Алиса Гребенщикова на Всероссийском фестивале "Шукшинские дни на Алтае" у памятника Василию Шукшину в селе Сростки.

Актриса Алиса Гребенщикова во время Всероссийского фестиваля Шукшинские дни на Алтае у памятника Василию Макаровичу Шукшину в селе Сростки Бийского района Алтайского края
16 из 35

Актриса Алиса Гребенщикова на Всероссийском фестивале "Шукшинские дни на Алтае" у памятника Василию Шукшину в селе Сростки.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетители на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние".

Посетители на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области
17 из 35

Посетители на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Люди переходят дорогу возле места, где идут работы по благоустройству площади Киевского вокзала.

Люди переходят дорогу возле места проведения работ по благоустройству площади Киевского вокзала
18 из 35

Люди переходят дорогу возле места, где идут работы по благоустройству площади Киевского вокзала.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.

Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
19 из 35

Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Полтава" проходит под Дворцовым мостом для участия в репетициях главного военно-морского парада на День ВМФ.

Фрегат Полтава проходит Дворцовый мост для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
20 из 35

Фрегат "Полтава" проходит под Дворцовым мостом для участия в репетициях главного военно-морского парада на День ВМФ.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Игрок московского "Спартака" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче первого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами "Спартак" и Сочи".

Игрок ФК Спартак Георгий Джикия радуется забитому голу в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Сочи (Сочи)
21 из 35

Игрок московского "Спартака" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче первого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами "Спартак" и Сочи".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкГрузовик участника ралли "Шелковый путь" во время прохождения этапа в Иркутской области.
Грузовик участника ралли Шелковый путь во время прохождения этапа в Иркутской области
22 из 35
Грузовик участника ралли "Шелковый путь" во время прохождения этапа в Иркутской области.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанк

Слив шлака на территории цеха шлакопереработки Череповецкого металлургического комбината.

Слив шлака на территории цеха шлакопереработки Череповецкого металлургического комбината
23 из 35

Слив шлака на территории цеха шлакопереработки Череповецкого металлургического комбината.

© РИА Новости / Александр Коркка
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Боксерский бой между Бекзоджоном Рахмоновым из Узбекистана и россиянином Вячеславом Рябовым на Красной площади.

Бекзоджон Рахмонов (Узбекистан) и Вячеслав Рябов (Россия) в поединке в рамках Боксерского шоу на Красной площади
24 из 35

Боксерский бой между Бекзоджоном Рахмоновым из Узбекистана и россиянином Вячеславом Рябовым на Красной площади.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области.

Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области
25 из 35

Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий команды армии Китая на танке Type 99 (ZTZ-99) во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" на полигоне "Алабино".

Военнослужащий команды армии Китая на танке Type 99 перед началом международных соревнований Танковый биатлон-2019
26 из 35

Военнослужащий команды армии Китая на танке Type 99 (ZTZ-99) во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" на полигоне "Алабино".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин общается с петербуржцами во время прогулки по Адмиралтейской набережной после Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин общается с горожанами во время прогулки по Адмиралтейской набережной после парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
27 из 35

Владимир Путин общается с петербуржцами во время прогулки по Адмиралтейской набережной после Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 с космодрома "Восточный".

Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
28 из 35

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 с космодрома "Восточный".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Еноты-полоскуны в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка.

Еноты-полоскуны во время кормления в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка
29 из 35

Еноты-полоскуны в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Концерт Кристины Агилеры на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

Певица Кристина Агилера выступает на концерте на стадионе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо в Москве
30 из 35

Концерт Кристины Агилеры на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки раритетных машин "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске.

Автомобиль Волга перед стартом ежегодной гонки ГУМ-Авторалли на Васильевском спуске
31 из 35

Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки раритетных машин "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае.

Пчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае
32 из 35

Пчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Рабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Рабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
33 из 35

Рабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанк

Праздничный салют над Бруклинским мостом в Нью-Йорке в честь Дня независимости США.

Люди наблюдают салют над Бруклинским мостом в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США
34 из 35

Праздничный салют над Бруклинским мостом в Нью-Йорке в честь Дня независимости США.

© РИА Новости / Вера Голосова
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© РИА Новости / Максим Блинов

Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане — небоскребы делового центра "Москва-Сити".

Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте
35 из 35

Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане — небоскребы делового центра "Москва-Сити".

© РИА Новости / Максим Блинов
98221311
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