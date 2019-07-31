Лучшие фото РИА Новости, июль 2019 года

Финалистки ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019.
Финалистки ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019.
Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец под Калугой.
Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец под Калугой.
Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" в Крыму.
Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" в Крыму.
Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже.
Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже.
Международный фестиваль сапсерфинга "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.
Международный фестиваль сапсерфинга "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Рабочий на тоннелепроходческом щите во время строительства новой станции Некрасовской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена "Нижегородская".
Рабочий на тоннелепроходческом щите во время строительства новой станции Некрасовской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена "Нижегородская".
Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, известного как "сибирские Мальдивы".
Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, известного как "сибирские Мальдивы".
Групповое занятие восточными единоборствами на фестивале японских боевых искусств "Будо" в Москве.
Групповое занятие восточными единоборствами на фестивале японских боевых искусств "Будо" в Москве.
Кинолог со служебной собакой во время краевых соревнований среди специалистов-кинологов силовых структур Забайкальского края.
Кинолог со служебной собакой во время краевых соревнований среди специалистов-кинологов силовых структур Забайкальского края.
Туристы возле склепных сооружений в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" в Северной Осетии.
Туристы возле склепных сооружений в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" в Северной Осетии.
Сотрудники кампании ОАО "Аэрофлот- российские авиалинии" на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево.
Сотрудники кампании ОАО "Аэрофлот- российские авиалинии" на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево.
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после сложения полномочий. Слева — супруг Т. Мэй Филип.
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после сложения полномочий. Слева — супруг Т. Мэй Филип.
Актриса Алиса Гребенщикова на Всероссийском фестивале "Шукшинские дни на Алтае" у памятника Василию Шукшину в селе Сростки.
Актриса Алиса Гребенщикова на Всероссийском фестивале "Шукшинские дни на Алтае" у памятника Василию Шукшину в селе Сростки.
Посетители на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние".
Посетители на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние".
Люди переходят дорогу возле места, где идут работы по благоустройству площади Киевского вокзала.
Люди переходят дорогу возле места, где идут работы по благоустройству площади Киевского вокзала.
Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.
Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.
Фрегат "Полтава" проходит под Дворцовым мостом для участия в репетициях главного военно-морского парада на День ВМФ.
Фрегат "Полтава" проходит под Дворцовым мостом для участия в репетициях главного военно-морского парада на День ВМФ.
Игрок московского "Спартака" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче первого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами "Спартак" и Сочи".
Игрок московского "Спартака" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче первого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами "Спартак" и Сочи".
Слив шлака на территории цеха шлакопереработки Череповецкого металлургического комбината.
Слив шлака на территории цеха шлакопереработки Череповецкого металлургического комбината.
Боксерский бой между Бекзоджоном Рахмоновым из Узбекистана и россиянином Вячеславом Рябовым на Красной площади.
Боксерский бой между Бекзоджоном Рахмоновым из Узбекистана и россиянином Вячеславом Рябовым на Красной площади.
Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области.
Поля цветущей гречихи в Искитимском районе Новосибирской области.
Военнослужащий команды армии Китая на танке Type 99 (ZTZ-99) во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" на полигоне "Алабино".
Военнослужащий команды армии Китая на танке Type 99 (ZTZ-99) во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" на полигоне "Алабино".
Владимир Путин общается с петербуржцами во время прогулки по Адмиралтейской набережной после Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота.
Владимир Путин общается с петербуржцами во время прогулки по Адмиралтейской набережной после Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 с космодрома "Восточный".
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 с космодрома "Восточный".
Еноты-полоскуны в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка.
Еноты-полоскуны в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка.
Концерт Кристины Агилеры на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.
Концерт Кристины Агилеры на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.
Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки раритетных машин "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске.
Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки раритетных машин "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске.
Пчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае.
Пчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае.
Рабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
Рабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
Праздничный салют над Бруклинским мостом в Нью-Йорке в честь Дня независимости США.
Праздничный салют над Бруклинским мостом в Нью-Йорке в честь Дня независимости США.
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане — небоскребы делового центра "Москва-Сити".
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане — небоскребы делового центра "Москва-Сити".