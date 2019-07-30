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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о лишении срочников права голосовать в регионах

Вчера, 22:28
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Отзывы на законопроект о лишении военнослужащих-срочников права голоса на региональных выборах будет рассмотрен Госдумой осенью, до 19 августа ответственный комитет собирает отзывы и замечания к нему, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Группа депутатов от КПРФ в конце мая внесла в ГД законопроект, лишающий военнослужащих-срочников права голосования на региональных выборах и участия в референдумах.
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"Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего субъекта РФ, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено на территории указанного субъекта Российской Федерации, не включаются в списки избирателей, участников референдума и не учитываются при определении числа избирателей, участников референдума при выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на референдуме субъекта Российской Федерации",— отмечается в пояснительной записке к проекту закона.
Из записей в электронной базе данных следует, что законопроект будет рассмотрен Думой в сентябре.
"Подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; включить законопроект в примерную программу (осенняя сессия; сентябрь)", - отмечается в пояснении.
Кроме того, профильный комитет (по контролю и регламенту) должен собрать отзывы и замечания на законопроект до 19 августа.
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