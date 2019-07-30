Минкомсвязь установит требования к оборудованию по закону о защите Рунета

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минкомсвязь разработает нормативный акт, устанавливающий требования к оборудованию по закону об устойчивой работе рунета, позднее – возможно, он появится к концу года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.

Ранее во вторник газета РБК написала, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру РФ Максиму Акимову письмо, где указал, что в готовящейся Минкомсвязью нормативной базе к закону об устойчивом рунете отсутствует документ с техническими требованиями к средствам противодействия угрозам, то есть оборудованию, которое должны будут устанавливать на свои сети операторы связи. По мнению Шохина, это может привести к сбоям в сетях связи, а также создать коррупциогенные риски при закупке данного оборудования.

Как рассказали в пресс-службе Минкомсвязи, в проекте, устанавливающем порядок установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), есть отсылка к правилам их применения.

"Правила, которые будут содержать и требования к оборудованию, разработаем чуть позже. Для любых средств связи, которые ставятся операторами на сетях связи общего пользования, есть такие правила применения, и ТСПУ не исключение", - сказали в министерстве.

"Многое зависит от конструкции, которую определит правительство. Если это будет новый вид средств связи, то правила могут быть утверждены где-то к концу года, а то и позже. Если же будет принято решение сертифицировать ТСПУ как системы мониторинга, то такие правила уже есть. Минкомсвязь за первый вариант", - добавили в пресс-службе.