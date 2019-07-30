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РИА Новости

Минкомсвязь установит требования к оборудованию по закону о защите Рунета

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНеделя российского интернета
Неделя российского интернета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Неделя российского интернета. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минкомсвязь разработает нормативный акт, устанавливающий требования к оборудованию по закону об устойчивой работе рунета, позднее – возможно, он появится к концу года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
Ранее во вторник газета РБК написала, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру РФ Максиму Акимову письмо, где указал, что в готовящейся Минкомсвязью нормативной базе к закону об устойчивом рунете отсутствует документ с техническими требованиями к средствам противодействия угрозам, то есть оборудованию, которое должны будут устанавливать на свои сети операторы связи. По мнению Шохина, это может привести к сбоям в сетях связи, а также создать коррупциогенные риски при закупке данного оборудования.
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Как рассказали в пресс-службе Минкомсвязи, в проекте, устанавливающем порядок установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), есть отсылка к правилам их применения.
"Правила, которые будут содержать и требования к оборудованию, разработаем чуть позже. Для любых средств связи, которые ставятся операторами на сетях связи общего пользования, есть такие правила применения, и ТСПУ не исключение", - сказали в министерстве.
"Многое зависит от конструкции, которую определит правительство. Если это будет новый вид средств связи, то правила могут быть утверждены где-то к концу года, а то и позже. Если же будет принято решение сертифицировать ТСПУ как системы мониторинга, то такие правила уже есть. Минкомсвязь за первый вариант", - добавили в пресс-службе.
В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство. Закон вступит в силу в ноябре этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие закона.
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