В Белом море судно "Профессор Молчанов" спешит на помощь яхте "Крейсер"

БЕЛОЕ МОРЕ, 30 июл – РИА Новости. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" отложило научные работы и взяло курс к яхте "Крейсер", которая терпит бедствие в Белом море, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что в Белом море вблизи острова Сосновец потеряла ход частная яхта "Крейсер". По данным ГУМЧС по Архангельской области, предположительно, на винтах запутался инородный предмет. На борту яхты находятся шесть человек. Порт приписки яхты - город Архангельск. Яхта направлялась в сторону Новой Земли. ГУМЧС также сообщало, что экипажу яхты ничего не угрожает. Для оказания помощи примерно в одной миле от яхты находилось научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" с экипажем 60 человек, на борту имеется водолазная группа.

Как сообщил РИА Новости капитан "Профессора Молчанова" Сергей Хохлов, погодные условия в районе крайне тяжелые: ветер порывами 22-27 метров в секунду, высота волны 2,9-4,5 метра.

"В 12:55 по московскому времени по факсимильной связи получили сообщение от морского спасательного центра города Архангельск, что в Белом море южнее острова Сосновец терпит бедствие яхта "Крейсер"… Связавшись с морским спасательным центром города Архангельск, получили указание следовать в район бедствия яхты, держать связь с отправленным ранее на помощь судном "Академик Николай Страхов", оказывать поддержку в спасении", - сказал он.

Как отметил Хохлов, с судна "Академик Николай Страхов" была получена информация, что "у яхты вышел из строя генератор, отсутствует освещение, нет хода и на данный момент пропала радиосвязь, видимо, из-за разрядившихся аккумуляторов". Также, согласно полученной информации, яхта дрейфует со скоростью 7 узлов и связь с внешним миром полностью отсутствует.

"Судно "Профессор Молчанов" ,отложив научные работы в рамках экспедиции "Трансарктика-3", изменило курс по указанию от МСПЦ, следует для оказания помощи в спасении человеческих жизней. До встречи с "Академиком Николаем Страховым" и яхтой остаётся 3 часа", - сказал Хохлов.