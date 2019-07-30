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РИА Новости
Ситуация в Судане

Суд отказал защите экс-президента Судана в перенесении процесса

Вчера, 20:11
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© РИА НовостиЭкс-президент Судана Омар аль-Башир
Экс-президент Судана Омар аль-Башир
© РИА Новости
Экс-президент Судана Омар аль-Башир. Архивное фото
КАИР, 30 июл - РИА Новости. Суд в Судане отказал комитету защиты бывшего президента страны Омара аль-Башира в просьбе перенести начало процесса, заявил РИА Новости один из представителей защиты Мухаммед аль-Хасан аль-Амин.
Ранее во вторник защита аль-Башира сообщила, что потребовала перенести начало заседаний, запланированное на ближайшую среду, на более поздний срок из-за смерти матери бывшего суданского лидера. Она скончалась в понедельник в Хартуме, экс-президенту позволили проститься с ней в доме семьи, однако отказали в участии в похоронах. Аль-Башира отстранили от власти в апреле в результате военного переворота, его обвиняют в коррупции.
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"Судебные власти ответили отказом на просьбу комитета защиты бывшего президента Омара аль-Башира о переносе суда... Процедурное заседание пройдет завтра, в среду", - сообщил аль-Амин.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.
Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.
Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. К настоящему моменту стороны договорились о формировании Верховного правящего совета с участием военных и гражданских, а также ведут сложное обсуждение конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода.
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