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РИА Новости

Украине нечем гордиться, считает представитель "Оппозиционной платформы"

Вчера, 20:00
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© Фото : РИА Новости Украина / Евгений КотенкоГлава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива
Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений Котенко
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украина не имеет достижений, ей нечем гордиться, считает представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.
"Нет у нас пока, чем гордиться, достижений. Потому что достижения - это богатая, уверенная в себе, защищенная нация. Я так это воспринимаю… Что мы научились за это время, так это дуть бульбы из носа, а все остальное, к сожалению, желает быть лучше", - заявил во вторник Кива в эфире телеканала "112 Украина".
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
24 июля, 23:48
Кандидат от "Оппозиционной платформы" заявил о фальсификациях на выборах
Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила будет в оппозиции.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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