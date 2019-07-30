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РИА Новости

Рацион питания осужденных к принудительным работам улучшат

Вчера, 19:34
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минюст России разработал проект постановления правительства о внесении изменений в нормы обеспечения питанием осужденных к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств, сообщает пресс-служба министерства во вторник.
Проект постановления подготовлен в целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года, которая предусматривает совершенствование организации питания осужденных, а также установление системного подхода в вопросах продовольственного обеспечения осужденных, отметили в Минюсте.
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"Предлагается заменить муку соевую текстурированную (с массовой долей белка не менее 50%) в количестве 10 грамм на 30 грамм мяса птицы в сутки, что позволит ввести дополнительные белки животного происхождения в рацион питания осужденных к принудительным работам", - говорится в сообщении.
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