Финальная репетиция "Танкового биатлона" состоялась в Подмосковье

Колонна танков Т-72Б3 во время подготовки к международным соревнованиям "Танковый биатлон-2019" на подмосковном полигоне "Алабино"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Меньше недели осталось до начала "Танкового биатлона". Сегодня экипажи провели генеральную репетицию на полигоне Алабино, сообщил телеканал Меньше недели осталось до начала "Танкового биатлона". Сегодня экипажи провели генеральную репетицию на полигоне Алабино, сообщил телеканал "360"

В репетиции приняли участие 40 единиц бронетехники. Всего в "Танковом биатлоне" можно будет увидеть более 120 машин, причем большинство произведено в России. Зарубежные участники мероприятия рассказали, что это практически единственная возможность пострелять из российского танка.

Участники из Белоруссии и Китая привезли собственную технику. Из Китая танки "Typэ-96" доставляли на поезде. Они похожи на российские Т-72Б3. Белорусы привезли Т-72 – это также аналог российских машин.

После жеребьевки была определена команда, которая откроет соревнования. Ею станет белорусский экипаж на красном танке. По условиям соревнований характеристики всей конкурсной техники должны быть одинаковые: калибры орудий – 125 миллиметров, вес танков – 46 тонн.

Во время финальной репетиции мишени были расположены на расстоянии 600 метров от танков, однако во время соревнований оно будет превышать 2 километра.