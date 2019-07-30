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РИА Новости
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Финальная репетиция "Танкового биатлона" состоялась в Подмосковье

Вчера, 19:09
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКолонна танков Т-72Б3 во время подготовки к международным соревнованиям "Танковый биатлон-2019" на подмосковном полигоне "Алабино"
Колонна танков Т-72Б3 во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Меньше недели осталось до начала "Танкового биатлона". Сегодня экипажи провели генеральную репетицию на полигоне Алабино, сообщил телеканал "360".
В репетиции приняли участие 40 единиц бронетехники. Всего в "Танковом биатлоне" можно будет увидеть более 120 машин, причем большинство произведено в России. Зарубежные участники мероприятия рассказали, что это практически единственная возможность пострелять из российского танка.
Участники из Белоруссии и Китая привезли собственную технику. Из Китая танки "Typэ-96" доставляли на поезде. Они похожи на российские Т-72Б3. Белорусы привезли Т-72 – это также аналог российских машин.
После жеребьевки была определена команда, которая откроет соревнования. Ею станет белорусский экипаж на красном танке. По условиям соревнований характеристики всей конкурсной техники должны быть одинаковые: калибры орудий – 125 миллиметров, вес танков – 46 тонн.
Во время финальной репетиции мишени были расположены на расстоянии 600 метров от танков, однако во время соревнований оно будет превышать 2 километра.
"Танковый биатлон" будет проходить на полигоне Алабино с 3 по 17 августа. В соревнованиях примут участие 25 экипажей со всего мира.
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