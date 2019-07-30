Житель Югры через суд добился права служить в армии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июл - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа добился через суд права служить в армии после того, как военкомат отказал ему, сославшись на возбужденное ранее уголовное дело, следует из материалов городского суда Нижневартовска.

Молодой человек, как отмечается в решении суда, обратился с административным иском к местному военкомату, который несмотря на повестку отказался направлять его на службу в армию в осенний призыв 2018 года, хотя никаких ограничений по здоровья тот не имел.

Согласно материалам суда, отказ связан с тем, что у военного комиссариата не было наряда по призыву граждан, в отношении которых ранее возбуждались уголовные дела. Жителю Югры пообещали в военкомате, что вызовут для решения этого вопроса позже. Однако молодой человек посчитал, что его права нарушили, так как стороны, фигурировавшие в его уголовном деле, примирились, и следствие было прекращено.

Изучив это дело, суд оказался на стороне призывника и признал, что решение военкомата действительно противоречит закону - молодой человек, будучи годным к службе, должен был отправиться в ряды российской армии в осенний призыв, а не позже, как ему заявили в ведомстве.

"Административный иск... удовлетворить. Признать незаконным отказ в направлении... к месту прохождения военной службы в осенний призыв 2018 года", - говорится в решении суда.

Как следует из постановления, представитель военкомата на судебном заседании указал, что против удовлетворения требования призывника не возражает.