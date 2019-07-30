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РИА Новости

Житель Югры через суд добился права служить в армии

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений
Военнослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июл - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа добился через суд права служить в армии после того, как военкомат отказал ему, сославшись на возбужденное ранее уголовное дело, следует из материалов городского суда Нижневартовска.
Молодой человек, как отмечается в решении суда, обратился с административным иском к местному военкомату, который несмотря на повестку отказался направлять его на службу в армию в осенний призыв 2018 года, хотя никаких ограничений по здоровья тот не имел.
Согласно материалам суда, отказ связан с тем, что у военного комиссариата не было наряда по призыву граждан, в отношении которых ранее возбуждались уголовные дела. Жителю Югры пообещали в военкомате, что вызовут для решения этого вопроса позже. Однако молодой человек посчитал, что его права нарушили, так как стороны, фигурировавшие в его уголовном деле, примирились, и следствие было прекращено.
Изучив это дело, суд оказался на стороне призывника и признал, что решение военкомата действительно противоречит закону - молодой человек, будучи годным к службе, должен был отправиться в ряды российской армии в осенний призыв, а не позже, как ему заявили в ведомстве.
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"Административный иск... удовлетворить. Признать незаконным отказ в направлении... к месту прохождения военной службы в осенний призыв 2018 года", - говорится в решении суда.
Как следует из постановления, представитель военкомата на судебном заседании указал, что против удовлетворения требования призывника не возражает.
ВЦИОМ в конце 2018 года сообщил, что уровень одобрения деятельности отечественной армии близок к максимально возможному. Так, 61% опрошенных россиян оценил ее состояние как очень хорошее и хорошее. При этом в 2013 году такую оценку высказывали лишь 11% респондентов.
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Ханты-Мансийский автономный округОбщество
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